شكرا لقرائتكم باسيل: نحن في بلد عائم بالفساد ونرفض أن تكون البلديات أداة ابتزاز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ ساعة في 13 أبريل 2019 - اخر تحديث في 12 أبريل 2019 / 21:49

أكد رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل "أننا سنستمر في خدمة هذا البلد ما دامت لدينا القدرة على الحياة والعطاء، مهما حاولوا العرقلة"، مشيرا إلى "أننا سنتابع بنظافة كفنا ونفسنا الطويل"، ومشددا على "أننا لن نقبل أن تبقى البلديات أداة ابتزاز المواطن، أو أن تكون مطواعة سياسيا لأحد".



أقامت هيئة "التيار" في المتن، برعاية رئيسه، عشاء لفاعلياتها في حضورعدد من الوزراء والنواب، إضافة الى رؤساء بلديات وفاعليات ومحازبين.

والقى باسيل كلمة شدد فيها "بما أنني من سكان المتن أشجع وأتابع سير عمل بعض البلديات المتنية الناشطة، والتيار أخذ مركز الصدارة في هذا القضاء، وسيبقى، لأننا على علم بأهمية هذا القضاء بنوابه ووزرائه وبعملهم الجدي والدؤوب من اجل كل لبنان. ونحن معنيون بالتعاون معكم ، وأن نعمل بشكل جيد في هذا القضاء، لكننا لن نقبل أن تبقى البلديات أداة لابتزاز المواطن أو تكون مطواعة لها سياسيا، إذ إنه يحق للمواطنين الحصول على الخدمات بعيدا من الكيدية السياسية".

وخاطب الحضور قائلا: "نحن نعدكم ونفي دائما ما دامت لدينا قدرة العطاء والحياة، سنعطي هذا البلد مشاريع، ومهما عرقلوا سنتابع بنظافتنا وبقدرتنا وبنفسنا الطويل، مع علمنا أن الامور تستغرق وقتا عندنا، ونعلم جميعا كم هي صعبة وكم أن التوافق للوصول الى أصغر الامور مكلف".

السلك القنصلي

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وخلال اقامة عميد السلك القنصلي في لبنان السفير جوزيف حبيس مأدبة غداء تكريمية على شرف وزير الخارجية شرح باسيل الُسبل للتعاون بين وزارة الخارجية والقناصل سائلا: "ما الذي تنتظره منكم وزارة الخارجية او ماذا ينتظر لبنان منكم ؟ الكثير منكم يقدم للبنان عن طريق مساهماته واستثماراته ولكن يجب ان نفكر وننظم عملنا سويا لتشعروا انكم جزء من عمل وزارة الخارجية". وقال: "لدينا عدة افكار للتعاون والعمل مع القناصل اهمها: توسيع خريطة الإنتشار للتواصل مع المغتربين في الخارج ونسج علاقة مع الدول التي تمثلون للتبادل التجاري وغيره".

وتوجه باسيل للعميد حبيس وهو قنصل فخري عن سنغافورة قائلا: "اكبر تجربة في محاربة الفساد وقيام دولة عصرية جدا، هي في سنغافورة ، لديهم الكثير من الافكار التي بإمكاننا الاستفادة منها لاننا نحن في بلد عائم بالفساد كيفما اتجهنا، في قوى الامن او في القضاء ونقول اذا كان القضاء هكذا، ماذا بقي؟ كل العدلية مرعوبة لماذا ؟ كُتاب مساعدون قضائيون... وتخيلوا أصبح في لبنان مفهوم السمسار للقضاة، نحن نعرف السمسار هو في الاراضي والتجارة".

وتابع: "يوم امس، احدهم برر لي سبب مبادرة مدير في جهاز أمني حصر التوقيع بشخصه على معاملات الآبار والرخص، معللا السبب بأن كل العسكر والضباط كانوا يأخذون، فحصرها عنده لانه آدمي لا يأخذ، وهذا صحيح، لكنه أصبح هو فوق الرئيس، ورئيس الحكومة والوزير، ويعطي رخصا للبناء، هو يُعطي التراخيص ويحل ايضا مكان وزير البيئة ويُرخص لكسارة او يوقفها. عمليا هناك تجربة كبيرة جدا في سنغافورة في هذا الموضوع بإمكاننا الاستفادة منها".

أضاف: "بإمكاننا ان نطلب منكم الكثير والحصول على تقارير واحصاءات اقتصادية عن البلدان التي تمثلون، واخذ لائحة بالمنتجات المطلوبة في البلدان التي تمثلون وينتجها لبنان. وبامكاننا الحصول على لائحة بالمناقصات العامة التي تحصل، فأنتم تعرفون ان الكثير من اللبنانيين نجحوا في عملهم في بلدهم وبإمكانهم التصدير الى الخارج. حتى المتعهدين، على سبيل المثال شركة سوكلين أكلت نصيبها في لبنان الا انها في الواقع هي شركة محترمة وقامت بأشغال في الخارج ونجحت هي وغيرها من الشركات. كذلك بإمكاننا العمل على تنظيم وفود تجارية واقتصادية لنستطلع مجالات الاستثمار في الدول التي تمثلون. وبإمكانكم أخذ الاتفاقيات التي قمنا بها مع بعض الدول ولو كانت صغيرة، والتعاون معها، ومثال على ذلك تأشيرات الدخول فنحن نعمل ليتمكن اللبناني من الدخول الى بعض البلدان من دون الحاجة الى تأشيرة. بامكانكم مساعدتنا على تعزيز جواز السفر اللبناني. الكثير من اللبنانيين يحق لهم استعادة جنسيتهم بموجب قانون استعادة الجنسية وبامكانكم إرشاد من لا يعلم بهذا القانون".

وعن تسويق السياحة في لبنان قال: "لدينا سياسة اجواء مفتوحة في لبنان، هي نظرية وليست فعلية، وكلما حطت طائرة لا نعطيها رخصة ونعذبها كي نحافظ فقط على الإحتكار ونمنع الطيران الرخيص من المجيء الى لبنان لانه ينافسنا، وهذه السنة نجحنا بفتح خطين للطيران من دول صغيرة. لافكار كثيرة ، ولأنكم ستشكلون مجلسا للأمناء، اقترح ان نُكلف فريقا من وزارة الخارجية لمتابعتكم والاهتمام بشؤونكم والإتصال معكم لوضع خطة عمل مشتركة، ونحاول قبل انعقاد مؤتمر الطاقة الاغترابية في السابع والثامن والتاسع من شهر حزيران (يونيو) المقبل ان يكون لدينا تصورا اولياً، وتشاركون معنا في هذا المؤتمر".