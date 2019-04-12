شكرا لقرائتكم مشاريع فضائية استراتيجية لروسيا مع السعودية والإمارات والبحرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - موسكو - «الحياة» | منذ ساعتين في 12 أبريل 2019 - اخر تحديث في 12 أبريل 2019 / 19:49

كشف مسؤول روسي عن مشاريع استراتيجية مع السعودية والامارات والبحرين في حقل الفضاء، لافتاً إلى أن رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز سيزور روسيا في الـ 17 من إبريل الجاري.



وأشار رئيس وكالة الفضاء الروسية دميتري روغوزين، إلى إمكان حصول الدول الثلاث في المستقبل وبمساعدة روسيا على أماكن عمل في المحطة الفضائية الدولية، «وهذا يعني نقل رواد هذه الدول برحلات قصيرة إلى المحطة الدولية بالمركبات الفضائية، وتشكيل طواقم متكاملة للعمل لفترة طويلة».

وقال روغوزين، إن روسيا لا تزال تحافظ على موقع ريادي في مجال تصميم الوحدات المدارية، مبيناً أن ذلك يعني أن تصميم وحدات السكن اللازمة لهذه الوحدات سيسهم في توسيع المحطة الدولية ويؤدي إلى إطالة عمرها.