شكرا لقرائتكم «طالبان» تطلق هجوم الربيع في أفغانستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - كابول، لاهاي - أ ف ب، رويترز | منذ 3 ساعات في 12 أبريل 2019 - اخر تحديث في 12 أبريل 2019 / 22:36

بدأت حركة «طالبان» اليوم الجمعة هجومها السنوي لفصل الربيع، داعية الجيش والشرطة الأفغانيين الى التخلّي عن حكومة الرئيس أشرف غني. يأتي ذلك قبل أسبوع من عقد جولة جديدة من محادثات السلام بين الحركة والولايات المتحدة.



ووَرَدَ في بيان أصدرته «طالبان» أن عملية «الفتح» تستهدف «القضاء على الاحتلال وتطهير بلدنا المسلم من الغزو والفساد، وتأسيس نظام إسلامي والدفاع في الوقت ذاته عن أبناء وطننا المؤمنين وخدمتهم». وأضاف: «على رغم تحرير أجزاء كبيرة من بلادنا من العدو، لا تزال قوات الاحتلال الأجنبي تمارس نفوذها العسكري والسياسي في بلدنا المسلم. واجبنا الجهادي لم ينتهِ بعد».

وتابع أن «جزءاً رئيساً من عمليات الفتح (يتمثل في) إبعاد مواطنينا عن الخدمة في صفوف الجيش والشرطة والميليشيات، والذين يستخدمهم الغزاة لخدمة أهدافهم. على هذا الأساس ندعو مجدداً القوات العاملة في صفوف الأعداء إلى إنهاء عداء بلا معنى ومقاومة غير مجدية، والانضمام إلى المجاهدين والحصول على ضمانات بحماية أرواحهم وممتلكاتهم».

واعتبرت وزارة الدفاع الأفغانية أن هذا الإعلان «ليس سوى دعاية»، مؤكدة ان مسلحي «طالبان لن يحققوا أهدافهم الشريرة، وستُهزم عملياتهم كما حصل في السنوات السابقة».

وكانت حكومة غني أطلقت في آذار (مارس) الماضي «عملية خالد» التي نفذتها قوات الأمن الأفغانية.

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ويُعتبر إعلان «طالبان» عن عملية «الفتح» رمزياً إلى حد كبير، اذ ان حدة القتال في أفغانستان زادت أخيراً، موقعة 3804 قتلى مدنيين العام الماضي، و32 ألف قتيل و60 ألف جريح خلال السنوات العشر الأخيرة، وفقاً لأرقام الأمم المتحدة. أما قوات الأمن الأفغانية فخسرت 45 ألفاً من افرادها، منذ العام 2014.

وتعتزم الحركة والولايات المتحدة استئناف محادثات السلام بعد اسبوع، كما أعلنت الحكومة الأفغانية ان موفدين عنها سيلتقون ممثلين عن «طالبان».

في لاهاي، رفض قضاة المحكمة الجنائية الدولية طلباً من المدعية العامة للمحكمة بفتح تحقيق حول جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب محتملة في افغانستان منذ العام 2003.

ووَرَدَ في نصّ القرار: «قررت المحكمة أن فتح تحقيق في شأن الوضع في أفغانستان في هذه المرحلة، لن يخدم العدالة وبالتالي ترفض الطلب». وأضاف: «على رغم توافر كل المتطلبات ذات الصلة في ما يتعلّق بالاختصاص القانوني وجواز قبول الدعوى، فإن الظروف الحالية للوضع في أفغانستان تجعل آفاق إجراء تحقيق ومحاكمة ناجحة، محدودة جداً».

وقضى ممثلو الادعاء في المحكمة 10 سنين في تحرّي مزاعم حول جرائم حرب، قدّمها جميع أطراف النزاع في أفغانستان، بما في ذلك دور محتمل لعسكريين أميركيين، في ما يتعلّق باحتجاز مشبوهين، قبل فتح تحقيق رسمي عام 2017.

يأتي قرار المحكمة بعد أسبوع على سحب الولايات المتحدة تأشيرة لدخول المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسوده، بعدما أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن بلاده ستسحب أو ترفض تأشيرات موظفي المحكمة الذين يتحرّون مزاعم ضد القوات الأميركية أو حلفائها.