شكرا لقرائتكم عون لوفد الكونغرس الأميركي: حقنا استعادة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا بكل السبل المتاحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 4 ساعات في 12 أبريل 2019 - اخر تحديث في 12 أبريل 2019 / 20:10

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، ان "قسما من هضبة الجولان السورية المحتلة يضم اراضي لبنانية وهي مزارع شبعا وتلال كفرشوبا التي يرفض لبنان رفضا قاطعا جعلها تحت السيادة الاسرائيلية، ومن حقه العمل على استعادتها بكل السبل المتاحة".



واذ اكد عون "التزام لبنان الكامل بتطبيق القرار 1701"، نوه بـ"التعاون القائم بين الجيش اللبناني وقوة "يونيفيل"، ما حقق استقرارا على طول الحدود الجنوبية ما زال قائما منذ 13 عاما".

كلام رئيس الجمهورية جاء خلال استقباله اليوم (الجمعة) وفدا اميركيا، في حضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي والوزير السابق بيار رفول والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير وعدد من المستشارين.

وضم الوفد الذي أتى الى لبنان في زيارة للاطلاع على اوضاعه وعلى موقف الدولة اللبنانية من التطورات الاخيرة، لا سيما في مجال معالجة ازمة اللاجئين السوريين، كل من: نائب رئيس مؤسسة الامم المتحدة بيتر ييو واعضاء من الكونغرس الاميركي آدم كيزينجر وفسنت كونزاليز وكلاهما من لجنة الشؤون الخارجية وتوم غرافيس من لجنة الاعتمادات في الكونغرس الاميركي.

وأجاب عون على اسئلة اعضاء الوفد، التي تناولت مواضيع الساعة، ومنها مسألة النازحين السوريين، فأكد "موقف لبنان من ضرورة عودة هؤلاء النازحين الى المناطق الامنة في سورية والتي باتت مساحتها كبيرة"، شارحا "التداعيات السلبية التي احدثها تدفق النازحين الى لبنان على مختلف القطاعات"، ومؤكدا "عدم جواز انتظار عودتهم الى حين التوصل الى حل سلمي للازمة السورية الذي قد يأتي وقد لا يأتي، كما حصل حتى الان في ما يتعلق بالقضيتين الفلسطينية والقبرصية اللتين لا تزالان من دون حلول سياسية".

وشدد عون على ان "لبنان مهتم بموضوع الامن السيبيراني وهو شكل لجنة وطنية لمعالجة هذه المسألة وتم تفعيل عمل الاجهزة الامنية التي تحتاج الى مساعدة تقنية ليأتي عملها متكاملا"، مشيرا الى ان "المحاكم اللبنانية تلاحق في لبنان وخارجه الدعاوى الناتجة عن الخروق التي تقع في مجال المعلوماتية".

وردا على سؤال قال: "عندما اطلق لبنان المرحلة الاولى من عملية التنقيب عن النفط والغاز فيه، لم تشارك الشركات الاميركية فيها، ومنذ اسبوعين اطلقت المرحلة الثانية ويمكن للشركات الاميركية المعنية تقديم عروضها اليها".

الراعي

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والتقى الرئيس اللبناني البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي قال: "هنأت فخامته بخطة الكهرباء التي تم تبنيها في الحكومة، وقد طمأننا ان الاسبوع المقبل سيتم درس الموازنة، وان مسيرة مكافحة الفساد مستمرة والمشاريع التي ستكون في اساس النهوض الاقتصادي ستسير تباعا، ونبدأ هكذا بالافادة من الاموال الموعودة في مؤتمر "سيدر" ما بين هبات وقروض".

اضاف: "ان ما تم انجازه وما سيتم تحقيقه من الخطة الموجودة، يدفعنا الى الانشراح من ان الامور تسير في المسار الصحيح. وعلينا ان نعرف جميعا كيف نتعاون ونتساند مع بعضنا بعضا، كل من موقعه، ذلك ان الدولة لا تقوم برئيسها والمسؤولين فيها فحسب، بل تقوم بشعبها. كل فرد منا مسؤول في هذا الاطار. وانا سعيد اليوم مما سمعته من فخامة الرئيس، الذي يطمئن اللبنانيين. صحيح اننا نعاني من ضائقة اقتصادية ومعيشية، لكن هناك بالمقابل حلولا لها. ونحمد الله ان الرئيس والحكومة والمجلس النيابي يسيرون في هذا الاتجاه".

"لشد الأحزمة... والتقشف لا يعني "تشليح" الناس حقوقهم"

وردا على سؤال، اوضح الراعي: "لقد كنا نعيش في ظل مشكلة الجمود. العناوين الاساسية للاصلاحات ومنها المرتبطة بمؤتمر "سيدر" وقضايا الكهرباء ومحاربة الفساد ومسألة النهوض الاقتصادي والموازنة، كلها كانت عالقة، لكنها انطلقت الآن، والباقي من امور سيسير ايضا. علينا ان نشد الاحزمة اكثر قليلا. نعرف ان هناك ضائقة كبيرة، وهناك فائض كبير إضافة الى عوز ومشاكل كثيرة لكن الامور تسير في الاتجاه الصحيح".

وحول الاجراءات التقشفية المنوي اتخاذها في الموازنة، اجاب: "من الاكيد ان هناك هدرا في بعض الاماكن، والتقشف لا يجب ان يعني "تشليح" الناس حقوقهم، لكن ايقاف الهدر. نحن مثلا اذا ما قررنا في منزلنا ان نعتمد التقشف فالمقصود به عدم الاسراف في الصرف في المطاعم وشراء الملابس، بل محاولة العيش في مسار متقشف. وبالنسبة الى الدولة، فالأمر لا يعني انتزاع حقوق الناس منهم كما ينادي به البعض بل ان نغلق ابواب الهدر، إذ هناك هدر كثير وتصرف بالمال العام بصورة خارجة عن المسؤوليات. هذا ما يجب على الدولة ايقافه، الى جانب دفع ما يتوجب دفعه فقط. وعلى سبيل المثال، فهناك اليوم مؤسسات اجتماعية بحاجة الى ان تدفع لها الدولة متوجباتها تجاهها، وهناك مستشفيات ومدارس مجانية ومتعهدو الاغذية للجيش... جميعهم يصرخون. ولا تستطيع الدولة او وزارة المالية ان تحجب عنهم المال تحت ستار التقشف. هذا ليس بتقشف لأنه يوقف المصالح. لذلك فالمطلوب ان نعرف التمييز بين ما هو هدر يجب ان نوقفه، واين يجب ان ندفع المتوجب علينا. من هنا على الدولة ترشيد الانفاق". وقال: "اليوم يعرفون كيف يعالجون الامور في هذا الاطار. ليس لدي تفاصيل بخصوص ما يجري، ولكن حيثما هناك فساد يجب مكافحته. ونحمد الله ان آلية مكافحة الفساد انطلقت".

"تفاهم تام بين بوتين وعون حول عودة النازحين"

وعن زيارة عون لروسيا، وما اثير في الاعلام على اثرها بالنسبة الى مسألة النازحين، قال: "الواقع مغاير كليا عما صدر في الاعلام. لقد سألت فخامة الرئيس عن الموضوع وعما اثير في الاعلام. لقد كان هناك تفاهم تام بين الرئيس بوتين ورئيسنا العماد عون في شأن مسألة عودة النازحين، وهو الموضوع الاساس . وانا اكرر انه عندما ننادي بضرورة ووجوب عودة النازحين السوريين، بعددهم الاكبر عندنا، فهذا ليس ببغض ولا بحقد ولا بكره، انما اولا من اجلهم، فهذا وطنهم وهذه دولتهم وثقافتهم وتاريخهم وحضارتهم، فاذا لم يرجعوا اليها فانهم يكونون يقومون بالحرب الثانية بأيديهم. الحرب الاولى كسرت الحجر ودمرته، والثانية تستهدف تدمير هويتهم وثقافتهم بأيديهم".

وزاد: "بالنسبة الينا ايضا، فإن لبنان لا يستطيع ان يتحمل بعد، لا اقتصاديا ولا معيشيا ولا ديموغرافيا ولا اجتماعيا ولا مدرسيا ولا سياسيا. لذلك فإن المسألة تهمهم وتهمنا، وعلينا ان نبقى اصدقاء واحباء. لذلك نحن نركز على هذا الموضوع. ونشكر الله انه كان هناك تفاهم تام بين الرئيسين، مثلما فهمت من فخامته. ورئيسنا لا يسكت ابدا، وهو يقول هذه الحقيقة امام كل العالم. فلا نضحك على انفسنا، ولا ندع احدا يأتي ليجعل لها وجها سياسيا او شعبويا، فالموضوع ليس هنا".