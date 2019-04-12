شكرا لقرائتكم تخريج 1429 جندية في الجيش اللبناني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة | منذ 5 ساعات في 12 أبريل 2019 - اخر تحديث في 12 أبريل 2019 / 19:08

رأس رئيس الأركان في الجيش اللبناني اللواء الركن أمين العرم، ممثلا قائد الجيش العماد جوزف عون، احتفال تخريج 1429 عنصرا من العسكريين الإناث في فوج الهندسة - الوروار، أنهين دورة التدريب الأساس المخصصة لهن، في حضور عدد من كبار ضباط الجيش وذوي المتخرجات.



وألقى العرم كلمة أشار فيها إلى أن "المرأة في الجيش جمعت شرف الأمومة وتربية الأبناء على أسس إنسانية وأخلاقية سامية، مع شرف أداء رسالة الجندية والدفاع عن الوطن، وأدخلت إلى العمل العسكري رونقا خاصا، ورفعت مستوى الأداء والتفاني والاحترام، بحيث برز تكامل واضح بين العسكريين الذكور والإناث، في مختلف الوظائف والمهمات".

وأكد العرم أن المؤسسة العسكرية مساهم فاعل في بناء مستقبل أبنائنا، لأن الأمن جزء لا يتجزأ من الاقتصاد، فلا نهضة اقتصادية وإنمائية إلا في جو أمني مستقر، فالاستثمار في الأمن هو في الحقيقة استثمار في الاقتصاد، ودفع لعجلة النمو والتقدم".

وجرى في ختام الحفل، عرض عسكري شاركت فيه العسكريات المتخرجات.