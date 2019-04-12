شكرا لقرائتكم بارجات «التحالف» تقصف مواقع للميليشات في عبس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - عدن - «الحياة» | منذ 5 ساعات في 12 أبريل 2019 - اخر تحديث في 12 أبريل 2019 / 23:31

قتل العشرات من مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في قصف شنته بارجات تحالف دعم الشرعية في اليمن، على مواقع يتمركز فيها عناصر تابعة للمليشيا في مديرية عبش شمال غرب محافظة حجة.



وتركز القصف الصاروخي بحسب ما ذكره مصدر عسكري في الجيش الوطني اليمني، لموقع «سبتمبر نت» التابع لوزارة الدفاع اليمنية، في منطقة «المحاترة» شرق مديرية عبس، واستهدف معسكرًا تدريبيًا للحوثيين في المنطقة. كما أسفر القصف عن تدمير ثكنات بها أسلحة.