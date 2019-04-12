شكرا لقرائتكم مسؤول كردي: روسيا أفشلت المحادثات مع الحكومة السورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 6 ساعات في 12 أبريل 2019 - اخر تحديث في 13 أبريل 2019 / 00:27

القامشلي (سورية) - رويترز - أعلن المسؤول الكردي المشارك في المسار السياسي بدران جيا أن جهود إبرام اتفاق سياسي بين السلطات التي يقودها الأكراد في شمال سورية والحكومة في دمشق متعثرة، وألقى باللوم على روسيا، حليفة الرئيس بشار الأسد.



وجددت السلطات التي يقودها الأكراد جهود التفاوض بشأن اتفاق مع دمشق في وقت سابق هذا العام في أعقاب قرار الولايات المتحدة سحب قواتها من مناطق يسيطر عليها الأكراد في سورية، على أمل أن تتوسط موسكو لإبرام اتفاق يحفظ لهم وضع الحكم الذاتي. لكن الوضع تغير بشدة منذ ذلك الحين، إذ قررت واشنطن إبقاء بعض قواتها، بينما أطلقت الحكومة السورية تهديدات جديدة بعمل عسكري يستهدف القوات التي يقودها الأكراد ما لم يخضعوا لحكمها.

وقال كرد إن المحادثات لا تحرز أي تقدم، مشيراً إلى أن «الروس جمدوا تلك المبادرة التي كانت من المفروض أن تقوم بها روسيا وهي أصلاً لم تبدأ المفاوضات مع دمشق». وقال لـ«رويترز»: «مازالت روسيا تدعي بأنها تعمل على تلك المبادرة، ولكن من دون جدوى».

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وعلى عكس جماعات المعارضة التي حاربت الأسد في معظم أنحاء البلاد، فإن الجماعات الكردية السورية الرئيسة ليست معادية له، وتقول إن هدفها هو الحفاظ على الحكم الذاتي ضمن الدولة. لكن دمشق تعارض مستوى الحكم الذاتي الذي يسعى إليه الأكراد. وقال وزير الدفاع السوري الشهر الماضي إن الدولة ستستعيد المنطقة التي يهيمن عليها الأكراد بالقوة إذا لم ترضخ لسلطة الدولة.

ووفر وجود القوات الأميركية للمنطقة التي يقودها الأكراد مظلة أمنية فعلية في مواجهة الأسد وتركيا المجاورة التي تعتبر الجماعات الكردية السورية الرئيسة تهديداً أمنياً لها. وقال كرد إن روسيا قدمت مصالحها مع تركيا على السعي لإبرام اتفاق مع دمشق.

وأضاف: «روسيا لم تقم بدورها بعدما التقت بالجانب التركي مراراً، وهذا ما دفع إلى انسداد طريق الحوار مع دمشق، وروسيا تتحمل المسؤولية التاريخية».