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20 قتيلاً بتفجير انتحاري في باكستان

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محمد عثمان - الرياض - كويتا (باكستان) - أ ف ب | منذ 6 ساعات في 12 أبريل 2019 - اخر تحديث في 12 أبريل 2019 / 17:56

قُتل 20 شخصاً وجُرح 48 آخرون، بتفجير انتحاري تبنّاه فرع من حركة «طالبان» الباكستانية، في سوق خضار في مدينة كويتا جنوب غربي باكستان.

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وأعلن وزير في إقليم بلوشستان أن بين الضحايا طفلين، علماً أن 8 من القتلى هم من إتنية الهزارة الشيعية، إضافة إلى عنصر أمن. وأشار مسؤول في الشرطة الى أن السوق كانت مكتظة عندما حصل التفجير.

وتبنّى فرع من «طالبان» الباكستانية الهجوم، مشيراً الى أنه نُفِذ بمشاركة جماعة «عسكر جنجوي» المتطرفة.

ويُعد إقليم بلوشستان المحاذي لأفغانستان وإيران، أبرز أقاليم باكستان وأكثرها فقراً، ويشهد عنفاً عرقياً وطائفياً وتمرداً انفصالياً.

لكن الوضع الأمني تحسّن في شكل ملحوظ في باكستان، بعدما شهدت اعتداءات شبه يومية، بين عامَي 2001 و2015.


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