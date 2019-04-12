شكرا لقرائتكم المجلس العسكري السوداني يعد بحكومة مدنية والمعارضة تؤكد استمرار التظاهرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الخرطوم - رويترز | منذ 7 ساعات في 12 أبريل 2019 - اخر تحديث في 12 أبريل 2019 / 18:12

وعد المجلس العسكري الحاكم في السودان اليوم (الجمعة) بأن الحكومة الجديدة ستكون مدنية تماماً، قبل أن يرفض «تجمع المهنيين» هذه الوعود، ويؤكد استمرار التظاهرات.



وقال المجلس، الذي يدير شؤون البلاد حالياً برئاسة وزير الدفاع عوض محمد أحمد بن عوف، إنه يتوقع أن تستمر الفترة الانتقالية التي أعلن عنها أمس (الخميس) عامين كحد أقصى، لكنها قد تنتهي خلال فترة أقل بكثير إذا تمت إدارة الأمر من دون فوضى. وأعلن المجلس أنه لن يسلم البشير ليواجه اتهامات بالإبادة الجماعية أمام المحكمة الجنائية الدولية، لكنه قال إن البشير قد يمثل للمحاكمة في السودان.

والإعلان عن أن الحكومة الجديدة ستكون مدنية جاء على لسان رئيس اللجنة السياسية المكلفة من المجلس العسكري الفريق عمر زين العابدين، ويهدف على ما يبدو إلى طمأنة المتظاهرين الذين نزلوا إلى الشوارع لرفض فرض حكم الجيش بعد الإطاحة بالبشير. وتعهد زين العابدين بألا يتدخل المجلس العسكري في عمل الحكومة المدنية، لكنه قال إن المجلس سيحتفظ بوزارتي الدفاع والداخلية. وقال زين العابدين إن المجلس العسكري لا يملك حلولاً لأزمة السودان وإن الحلول تأتي من المحتجين. وأضاف: «نحن مع مطالب الناس اليوم وغير طامعين في السلطة».

قال تجمع المهنيين السودانيين اليوم (الجمعة) إنه يرفض وعود المجلس العسكري الانتقالي بأن الحكومة الجديدة ستكون مدنية وبأنه سيسلم السلطة إلى رئيس منتخب خلال عامين.

وأعلن «تجمع المهنيين السودانيين» في بيان أن «مطالبنا واضحة وعادلة ومشروعة، إلا أن الانقلابيين (أي لجنة النظام الأمنية) بطبيعتهم القديمة الجديدة ليسوا أهلاً لصنع التغيير، ولا يراعون في سبيل البقاء في السلطة سلامة البلاد واستقرارها، ناهيك عن تحقيق المطالب السلمية المتمثلة في تسليم السلطة فوراً لحكومة مدنية انتقالية كأحد الشروط الواجبة النفاذ».

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واعتصم آلاف المتظاهرين السودانيين اليوم (الجمعة) خارج وزارة الدفاع للمطالبة بحكومة مدنية في تحد لحظر التجول، كما دعوا إلى تنظيم صلاة الجمعة خارج وزارة الدفاع. ورفض المتظاهرون الذين خرجوا في احتجاجات شبه يومية ضد البشير قرار تشكيل مجلس عسكري انتقالي وتعهدوا بمواصلة الاحتجاجات إلى حين تشكيل حكومة مدنية.

ودعا النشطاء إلى تنظيم صلاة الجمعة خارج مجمع وزارة الدفاع، أحد الأماكن الرئيسة لتجمع المحتجين. وأكد شاهد من «رويترز» نصب خيام كبيرة في مكان الاعتصام وجلب البعض طعاماً ووزعوا المياه مع تزايد أعداد الحاضرين. وقال أحد المحتجين ويدعى أحمد الصادق (39 سنة) إنه لم ينم في منزله منذ بدء الاعتصام يوم السبت الماضي.

وذكر شاهد من «رويترز» أن نشطاء يرتدون سترات صفراء تولوا تنظيم المرور حول المجمع صباح اليوم الجمعة وأداروا حركة السير من وإلى مكان الاعتصام. وأغلق النشطاء أيضاً جسرا رئيساً في وسط الخرطوم.

إلى ذلك، أعلنت دول بينها الولايات المتحدة وبريطانيا أنها تدعم انتقالاً سلمياً وديموقراطياً في السودان خلال أقل من عامين. وقالت السفارة الأميركية إن بن عوف مدرج على قائمة عقوبات أميركية لدوره أثناء الصراع في دارفور، ما يعني تجميد كافة أصوله في الولايات المتحدة ومنع الأميركيين من التعامل معه في مجال الأعمال.

وفي تحد واضح للمجلس العسكري، بقي عدة آلاف من المحتجين أمام مجمع وزارة الدفاع وفي مناطق أخرى بالعاصمة مع بدء سريان حظر التجول. وهتفوا قائلين «شالوا حرامي وجابوا حرامي، تسقط بس». و«ثورة، ثورة». وقال شاهد من «رويترز» إن بعض المتاجر في أم درمان على الضفة الأخرى لنهر النيل من وسط الخرطوم بقيت مفتوحة بعد العاشرة مساء.