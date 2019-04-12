دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة خدمة Currents هي قوقل بلس جديدة للمؤسسات مع بعض التعديلات

© Tech World قدمت بواسطة خدمة Currents هي قوقل بلس جديدة للمؤسسات مع بعض التعديلات

الآن بعد أن أصبحت خدمة قوقل بلس من التاريخ، كشفت قوقل النقاب عمّا ستُقدّمه لمستخدمي G Suite، وهي خدمة Currents الجديدة التي ستُمكّن المستخدمين من إجراء مناقشات وتفاعلات هادفة عبر المؤسسة، مما تساعد على إبقاء الجميع على دراية ومنح المدراء الفرصة للتواصل مع موظفيهم.

في السياق ذاته، استخدمت قوقل هذه الخدمة مع Google Play Newsstand والتي تم استبدالها لاحقًا وفيما يعرف الآن باسم تطبيق أخبار قوقل، لكن الخدمتين غير مرتبطين، حيث أن Currents الجديدة تشبه إلى حد كبير قوقل بلس، سواء مع واجهة المستخدم أو الميزات الأساسية.

كذلك ستدعم الخدمة فرز المشاركات حسب الصلة أو الترتيب الزمني، ويمكن إعطاء الأولوية للمدراء في الخلاصة، مع إمكانية إرفاق علامات التصنيف والملفات بالمشاركة، أيضًا يمكن للأفراد تتبع تحليلات منشوراته، أخيرًا تتوفر خدمة Currents الآن بشكل تجريبي، ويمكن طلب الوصول إليها عبر البريد الإلكتروني [email protected]، وبمجرد التسجيل في النسخة التجريبية، سيتم نقل جميع البيانات الموجودة على قوقل بلس تلقائيًا.

التدوينة خدمة Currents هي قوقل بلس جديدة للمؤسسات مع بعض التعديلات ظهرت أولاً على عالم التقنية.