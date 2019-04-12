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الآن بعد أن أصبحت خدمة قوقل بلس من التاريخ، كشفت قوقل النقاب عمّا ستُقدّمه لمستخدمي G Suite، وهي خدمة Currents الجديدة التي ستُمكّن المستخدمين من إجراء مناقشات وتفاعلات هادفة عبر المؤسسة، مما تساعد على إبقاء الجميع على دراية ومنح المدراء الفرصة للتواصل مع موظفيهم.
في السياق ذاته، استخدمت قوقل هذه الخدمة مع Google Play Newsstand والتي تم استبدالها لاحقًا وفيما يعرف الآن باسم تطبيق أخبار قوقل، لكن الخدمتين غير مرتبطين، حيث أن Currents الجديدة تشبه إلى حد كبير قوقل بلس، سواء مع واجهة المستخدم أو الميزات الأساسية.
كذلك ستدعم الخدمة فرز المشاركات حسب الصلة أو الترتيب الزمني، ويمكن إعطاء الأولوية للمدراء في الخلاصة، مع إمكانية إرفاق علامات التصنيف والملفات بالمشاركة، أيضًا يمكن للأفراد تتبع تحليلات منشوراته، أخيرًا تتوفر خدمة Currents الآن بشكل تجريبي، ويمكن طلب الوصول إليها عبر البريد الإلكتروني [email protected]، وبمجرد التسجيل في النسخة التجريبية، سيتم نقل جميع البيانات الموجودة على قوقل بلس تلقائيًا.
التدوينة خدمة Currents هي قوقل بلس جديدة للمؤسسات مع بعض التعديلات ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.