شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل طفلين وإصابة 5 آخرين فى انفجار لغم من مخلفات الإرهابيين بحلب السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتل طفلان وأصيب 5 آخرون جراء انفجار لغم من مخلفات الإرهابيين فى الحى الثالث فى الحمدانية بمدينة حلب السورية.

وقال مصدر مسئول فى قيادة شرطة حلب -فى تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم الجمعة- إن "طفلين استشهدا وأصيب 5 آخرون جراء انفجار لغم عثروا عليه فى منطقة مشروع الألف وسبعين شقة فى الأطراف الغربية لحلب ونقلوه إلى حى الحمدانية ضمن الحى الثالث وانفجر أثناء عبثهم به".

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ولفت المصدر إلى أنه تم نقل المصابين إلى مشفيى الجامعة والمستقبل حيث قدم العلاج اللازم للاطفال المصابين.