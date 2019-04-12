مقتل طفلين وإصابة 5 آخرين فى انفجار لغم من مخلفات الإرهابيين بحلب السورية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتل طفلان وأصيب 5 آخرون جراء انفجار لغم من مخلفات الإرهابيين فى الحى الثالث فى الحمدانية بمدينة حلب السورية.
وقال مصدر مسئول فى قيادة شرطة حلب -فى تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم الجمعة- إن "طفلين استشهدا وأصيب 5 آخرون جراء انفجار لغم عثروا عليه فى منطقة مشروع الألف وسبعين شقة فى الأطراف الغربية لحلب ونقلوه إلى حى الحمدانية ضمن الحى الثالث وانفجر أثناء عبثهم به".
ولفت المصدر إلى أنه تم نقل المصابين إلى مشفيى الجامعة والمستقبل حيث قدم العلاج اللازم للاطفال المصابين.
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