شكرا لقرائتكم خبر عن تليفزيون السودان: خطاب مرتقب لرئيس المجلس العسكرى الانتقالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية، فى خبر عاجل لها، أن رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق عوض بن عوف ، وزير الدفاع السودانى سوجه خطابا للسودانيين بعد قليل، وذلك نقلا عن التليفزيون السودانى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تليفزيون السودان: خطاب مرتقب لرئيس المجلس العسكرى الانتقالى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.