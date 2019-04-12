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واتهم المسماري، في مؤتمر صحفي مساء اليوم، القوات التابعة لحكومة الوفاق باستهداف مساكن المدنيين، لكنه قال إن "الجيش يتقدم تحت غطاء جوي طبقا للعملية العسكرية".
وأضاف: "هناك غطاء إعلامي مضلل لعملياتنا العسكرية بنشر معلومات كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي".
© Sputnik . MOHAMMED HEMIDA
وعلق المسماري، على الأحداث في السودان والإطاحة بالرئيس عمر البشير، قائلا إن "النظام السوداني السابق ساهم في تدريب وتسليح الميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس".
ودعا المسماري المجلس العسكري الانتقالي في السودان للتعاون مع القيادة العامة للجيش ضد ما أسماهم "المجموعات الإرهابية"، معلقا: "نأمل أن يسيطر الجيش السوداني على الموقف الآن".
ودعا المسماري، المجتمع الدولي للتصدي لدول "تمول العصابات الإجرامية في طرابلس"، مضيفا أن "تمويل الدول لتلك المليشيات سيؤدي لإطالة أمد المعركة وسقوط مزيد من الضحايا".
ودخلت الاشتباكات في العاصمة طرابلس أسبوعها الثاني، منذ أن أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر، شن هجوم على العاصمة والمنطقة الغربية لما وصفه بـ"تحرير العاصمة من قبضة المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية".
كانت هذه تفاصيل خبر ناطق الجيش الليبي يتهم البشير بتدريب وتسليح "الميليشيات المسلحة" في طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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