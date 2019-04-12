عاجل| رئيس المجلس العسكري الانتقالي عوض بن عوف يتنازل عن منصبه بن عوف يعلن إعفاء كمال عبد المعروف من منصبه نائبا لرئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني عوض بن عوف يعلن اختيار عبد الفتاح البرهان خلفا لهالأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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