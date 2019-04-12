إعادة انتخاب "المالكي" رئيسا لـ "النواب" المغربي

الرباط / خالد مجدوب / الخليج 365
انتخب الحبيب المالكي، الجمعة، رئيسًا لمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، لولاية ثانية تنتهي حتى نهاية الولاية التشريعية.
جاء ذلك في انتخابات أجريت خلال جلسة عمومية، الجمعة، خُصصت لانتخاب رئيس المجلس وهياكله.
وتأتي جلسة الانتخابات بعد افتتاح الدورة التشريعية للمجلس، إذ ينص قانونه الداخلي على إجراء انتخابات خلال منتصف الولاية التشريعية (2016 ـ 2021).
ويترأس المالكي، القيادي بـ"حزب الاتحاد الاشتراكي" المشارك في الائتلاف الحكومي، مجلس النواب منذ يناير/ كانون الثاني 2017.
وحصل المالكي على 245 صوتا، مقابل 18 ورقة بيضاء، و14 ملغاة، و13 فارغة (عدد المصوتين 290 من أصل 395 نائبا).
ويرأس "المالكي" (73 عام) حاليا اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، منذ مارس/ آذار الماضي.
وسبق أن تقلد عددا من المناصب، ومنها وزير الفلاحة عام 1998، ووزير التربية الوطنية في 2002.
كما سبق أن انتخب رئيسا للاتحاد البرلماني العربي في مارس 2017، خلال الدورة الـ 24 للاتحاد.
وله عدة مؤلفات منها، "تمويل التنمية الاقتصادية بالمغرب" (1960 ـ 1977)، و"الاقتصاد المغربي: حصيلة عشرية" (1970 ـ 1980)، و"الأوراش المستقبلية"، و"حوض المتوسط والعولمة".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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