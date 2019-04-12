المملكة تستنكر تفجير سوق جنوب غرب #باكستان

الخليج - واس

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للتفجير الذي وقع في سوقٍ بمدينة كويتا جنوب غربي باكستان، أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وجدد المصدر، تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب جمهورية باكستان الإسلامية ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف، مقدمًا العزاء والمواساة لذوي الضحايا، وللحكومة والشعب الباكستاني الشقيق، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.