- 1/2
- 2/2
الخليج - واس
عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للتفجير الذي وقع في سوقٍ بمدينة كويتا جنوب غربي باكستان، أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.
وجدد المصدر، تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب جمهورية باكستان الإسلامية ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف، مقدمًا العزاء والمواساة لذوي الضحايا، وللحكومة والشعب الباكستاني الشقيق، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.
كانت هذه تفاصيل خبر #المملكة تستنكر تفجير سوق جنوب غرب #باكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.