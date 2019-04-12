سفارتنا في #إندونيسيا تحذّر من #تسونامي.. وتدعو السعوديين لأخذ الحيطة

صحيفة الخليج الالكترونية نوّهت السفارة السعودية في إندونيسيا، بصدور تحذير من حدوث تسونامي بعد زلزال في منطقة سولاوسي. ‏ودعت السفارة المواطنين السعوديين في إندونيسيا لأخذ الحيطة والحذر والتواصل عند الحاجة للمساعدة مع السفارة.

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