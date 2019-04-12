شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو والصور.. إمام الحرم المكي يؤم آلاف المصلين بجامع الملك فيصل في باكستان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

أمَّ الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، إمام المسجد الحرام، جموعاً غفيرة من المصلين في صلاة الجمعة اليوم، بجامع الملك فيصل في العاصمة الباكستانية إسلام أباد.

ونشرت سفارة المملكة في باكستان، صوراً أظهرت جموعاً غفيرة من المصلين تجاوز عددهم 50 ألف مصلٍّ وقد امتلأت بهم أرجاء المسجد وساحاته الخارجية، والشوارع المحيطة به والمؤدية إليه.

ووصل الشيخ الجهني إلى باكستان في وقت سابق، وكان في استقباله لدى وصوله مطار إسلام أباد الدولي، وزير الشؤون الدينية الباكستاني الشيخ نور الحق قادري، وسفير المملكة لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي.

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ويُشارك إمام الحرم المكي الدكتور عبدالله بن عواد الجهني كضيف شرف في المؤتمر العالمي “رسالة الإسلام” الذي ينظمه مجلس علماء باكستان في دورته الرابعة الأحد القادم، ويستمر لمدة يومين، في العاصمة إسلام أباد.

جدير بالذكر، أن مسجد الملك فيصل أو مسجد شاه فيصل، يقع في إسلام أباد في باكستان وهو من أكبر المساجد في العالم وأشهرها، ويتميز بهندسته العمرانية الفريدة، وقد تم افتتاحه سنة 1987، بتمويل من حكومة المملكة.