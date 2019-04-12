شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد طفل فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى غزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فى قطاع غزة ، عن استشهاد طفل برصاص الاحتلال الإسرائيلي، وارتفاع حصيلة الإصابات فى صفوف المتظاهرين السلميين على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، إلى 17 إصابة.
وأكدت الوزارة استشهاد الطفل ميسرة موسى على أبو شلوف (15 عاما) إثر إصابته برصاصة فى البطن شرق جباليا.
وأكدت وزارة الصحة ، ارتفاع عدد الإصابات إلى 16 برصاص الاحتلال شرق القطاع ، بالإضافة إلى إصابة المسعف المتطوع بلال أبو فول من جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى بقنبلة غاز فى يده، أثناء عمله الإنسانى شرق جباليا.
وواصلت قوات الاحتلال استهداف المشاركين المدنيين بوابل من قنابل الغاز فى المخيمات الخمسة، وتحديدا شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.
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