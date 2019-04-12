الارشيف / اخبار الخليج

استشهاد طفل فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى غزة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد طفل فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فى قطاع غزة ، عن استشهاد طفل برصاص الاحتلال الإسرائيلي، وارتفاع حصيلة الإصابات فى صفوف المتظاهرين السلميين على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، إلى 17 إصابة.

وأكدت الوزارة استشهاد الطفل ميسرة موسى على أبو شلوف (15 عاما) إثر إصابته برصاصة فى البطن شرق جباليا.

وأكدت وزارة الصحة ، ارتفاع عدد الإصابات إلى 16 برصاص الاحتلال شرق القطاع ، بالإضافة إلى إصابة المسعف المتطوع بلال أبو فول من جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى بقنبلة غاز فى يده، أثناء عمله الإنسانى شرق جباليا.

Advertisements

وواصلت قوات الاحتلال استهداف المشاركين المدنيين بوابل من قنابل الغاز فى المخيمات الخمسة، وتحديدا شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استشهاد طفل فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا