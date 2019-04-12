التكريم الأول من نوعه لقائد دولة... البنك الدولي يكرم أمير الكويت وأبراج البلاد تتزين بصوره

جاء ذلك في كلمة ألقتها جورجيفا خلال مؤتمر عقده البنك في مقره بالعاصمة الأمريكية واشنطن للإعلان عن هذه المناسبة بحضور ممثل سموه وزير المالية الدكتور نايف الحجرف.

وقالت إن نائب الرئيس التنفيذي للبنك لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج سيقوم بزيارة البلاد لتقديم التكريم إلى سموه.

سبب التكريم

التكريم هو الأول من نوعه الذي يقدمه "البنك الدولي" لقائد دولة وذلك تقديرا لدور المشهود عالميا في دعم استقرار الدول سياسيا واقتصاديا واجتماعيا فضلا عن سعي سموه الحثيث لمساعدة المحتاجين في شتى بقاع الأرض.

وبحسب وكالة أنباء الكويت "كونا"، أكد ممثل الأمير صباح الأحمد، وزير المالية الدكتور نايف الحجرف اليوم الجمعة أن تكريم البنك الدولي لسموه يعد تقديرا استثنائيا لدور سموه الريادي في دعم التنمية والسلام والمساعدات الإنسانية عالميا.

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وفي كلمة ألقاها خلال الحفل ثمن الحجرف عاليا المجهودات الكبيرة التي يقوم بها سموه من أجل خدمة الإنسانية ونصرة الإنسان ومساعدة المنكوبين وإغاثة المتضررين.

بدوره، أعرب نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج عن شكره للكويت أميرا وحكومة لاستمرار دعمها للعديد من الدول والمنظمات لتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر في العالم.

أبراج البلاد تتزين بصوره

وبمناسبة تكريم البنك الدولي للأمير تزينت أبراج الكويت بصورته.

من جانبه، عبر وزير شؤون الديوان الأميري باسم الأمير عن وافر التقدير لمجموعة البنك الدولي على هذه المبادرة الكريمة وغير المسبوقة والتطلع لزيارة نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا السيد فريد بلحاج إلى الكويت خلال الشهر الحالي لتقديم شهادة التقدير لسمو الأمير.