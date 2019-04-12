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موسكو، — سبوتنيك. وقال رئيس تجمع المهنيين السودانيين محمد يوسف لسبوتنيك: "نريد تسليم السلطة من الآن وليس بعد شهر أو عامين".
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كما دعا رئيس تجمع المهنيين السودانيين، كافة الأطراف بما فيها العناصر الوطنية في الجيش للجلوس على طاولة واحدة وتشكيل حكومة مشتركة.
وقال يوسف "ندعو كافة الأطراف بما فيها العناصر الوطنية في الجيش للجلوس على طاولة واحدة وتشكيل حكومة مشتركة، لدينا معلومات تفيد بأن المجلس العسكري مرفوض من قطاعات واسعة من داخل الجيش".
وأضاف رئيس تجمع المهنيين السودانيين، حول محاكمة البشير من قبل المجلس العسكري: "بن عوف هو ذاته مطلوب للعدالة الدولية وهو مجرم حرب".
وأشار يوسف: "عندما نستطيع تشكيل حكومة ديمقراطية ممكن أن نحاكم البشير هنا في السودان على ما حدث في دارفور وغيرها من الجرائم، محاكمة البشير في السودان ستتم بمشاركة محكمة الجنايات الدولية، وبن عوف ومن معه غير مخولين بمحاكمة البشير وليس لديهم أي حق ونحن لا نعترف بهم".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس تجمع المهنيين السودانيين لـ"سبوتنيك": نريد تسليم السلطة من الآن وليس بعد شهر أو عامين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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