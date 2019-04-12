رئيس تجمع المهنيين السودانيين لـ"سبوتنيك": نريد تسليم السلطة من الآن وليس بعد شهر أو عامين

موسكو، — سبوتنيك. وقال رئيس تجمع المهنيين السودانيين محمد يوسف لسبوتنيك: "نريد تسليم السلطة من الآن وليس بعد شهر أو عامين".

© REUTERS / STRINGER

وأضاف يوسف: "رئيس المجلس العسكري عوض بن عوف جزء من نظام البشير ولسنا بالسذاجة لنصدق أقوالهم ". مشيرا إلى أنه" لم يكن هناك أي مسوغ لقيام مجلس عسكري لكي يحكم البلد ويسيطر على مقاليد الحكم في السودان والمجلس العسكري غير شرعي".

كما دعا رئيس تجمع المهنيين السودانيين، كافة الأطراف بما فيها العناصر الوطنية في الجيش للجلوس على طاولة واحدة وتشكيل حكومة مشتركة.

Advertisements

وقال يوسف "ندعو كافة الأطراف بما فيها العناصر الوطنية في الجيش للجلوس على طاولة واحدة وتشكيل حكومة مشتركة، لدينا معلومات تفيد بأن المجلس العسكري مرفوض من قطاعات واسعة من داخل الجيش".

وأضاف رئيس تجمع المهنيين السودانيين، حول محاكمة البشير من قبل المجلس العسكري: "بن عوف هو ذاته مطلوب للعدالة الدولية وهو مجرم حرب".

وأشار يوسف: "عندما نستطيع تشكيل حكومة ديمقراطية ممكن أن نحاكم البشير هنا في السودان على ما حدث في دارفور وغيرها من الجرائم، محاكمة البشير في السودان ستتم بمشاركة محكمة الجنايات الدولية، وبن عوف ومن معه غير مخولين بمحاكمة البشير وليس لديهم أي حق ونحن لا نعترف بهم".