إقالة أستاذ جامعي أجبر طلابه على "خلع البنطلونات"

قررت الجامعة إقالة العميد ووكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب ورئيس قسم بالكلية، وذلك بسبب إجبار أستاذ في الكلية طلاب على "خلع بنطلوناتهم" أثناء المحاضرة.

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وهدد الأستاذ الجامعي طلابه بالرسوب في الامتحان ما لم ينفذوا الأمر، أو الحصول على أعلى درجة إذا قاموا بتنفيذه.

واعتبرت الجامعة أن تصرف الأستاذ الجامعي "مخل بالحياء العام" داخل الحرم الجامعي.

وأكدت الجامعة أن ما حدث يشكل "جريمة جنائية تحال إلى النيابة العامة، حسبما أوردت صحف محلية.