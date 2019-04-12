إقالة أستاذ جامعي أجبر طلابه على "خلع البنطلونات"

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قررت الجامعة إقالة العميد ووكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب ورئيس قسم بالكلية، وذلك بسبب إجبار أستاذ في الكلية طلاب على "خلع بنطلوناتهم" أثناء المحاضرة.
© AP Photo / STR
واعتبرت الجامعة أن تصرف الأستاذ الجامعي "مخل بالحياء العام" داخل الحرم الجامعي.
وأكدت الجامعة أن ما حدث يشكل "جريمة جنائية تحال إلى النيابة العامة، حسبما أوردت صحف محلية.
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