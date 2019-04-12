أبو تريكة: الشعوب العربية تتحرر من قيودها وتستعيد إرادتها

وقال أبو تريكة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، إن "الشعوب العربية تتحرر من قيودها وتستعيد إرادتها"، وذلك بعد نجاح الشعبين السوداني والجزائري في الإطاحة برئيسي البلاد.
وأضاف أبو تريكة، اليوم الجمعة: "الكيان الصهيوني استعد، لن يكون هناك صفقة القرن بل ستكون صفعة القرن".
وتابع أن "أجيال الأمة القادمة هي الأمل"، متسائلا: "متى يكون قادة الدول العربية على مستوى شعوبهم؟ (..) المجتمع الدولي لا جديد. النفاق مستمر".
يشار إلى أن تغريدة أبو تريكة، جاءت بعد إطاحة الشعبين السوداني والجزائري بالرئيس عمر البشير، والرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بعد احتجاجات شعبية واسعة.
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