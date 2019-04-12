تحذير عاجل من سفارة السعودية في إندونيسيا لمواطني المملكة

طالبت السفارة السعودية في إندونيسيا، مواطنيها المقيمين هناك بالحذر، في أعقاب زلزال بقوة 9.6 درجة على مقياس ريختر ضرب جزيرة سولاويسي.

وأشارت السفارة في بيان لها، إلى أنه لم ترد تقارير تفيد بوقوع أضرار أو ضحايا حتى الآن، داعية المواطنين السعوديين في إندونيسيا لأخذ الحيطة والحذر والتواصل مع السفارة عند الحاجة للمساعدة، وخاصة بعد تحذير أصدرته السلطات الإندونيسية في وقت سابق اليوم من حدوث تسونامي.

وأعلن المركز الأوربي لرصد الزلازل، اليوم الجمعة، عن وقوع هزة أرضية بقوة 6.8 درجة بمقياس ريختر قبالة سواحل إندونيسيا.

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© AP Photo / Firdia Lisnawati

تم تسجيل الهزة الساعة 11:40 بالتوقيت العالمي (14.40 بتوقيت موسكو)، بحسب المركز الأوروبي لرصد الزلازل.

ويقع مركز الزلزال على بعد 107 كيلومترات جنوب قرية لووك، ومركزها على عمق 13 كيلومترا.

ولا توجد معلومات عن وقوع ضحايا.