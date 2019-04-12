يحدث خلال شهرين... السعودية تبشر 27 ألف مواطن

أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أحمد سليمان الراجحي، أنه تم توظيف 27 ألف مواطن ومواطنة خلال شهرين، حسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

وأكد الراجحي، أن الوزارية بدأت تحقيق نتائج ملموسة من الاتفاقيات الموقعة مع عدة جهات حكومية وخاصة لتحقيق النتائج المنشودة بشأن العمالة.