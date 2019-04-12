أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أحمد سليمان الراجحي، أنه تم توظيف 27 ألف مواطن ومواطنة خلال شهرين، حسب صحيفة "عكاظ" السعودية.
وأكد الراجحي، أن الوزارية بدأت تحقيق نتائج ملموسة من الاتفاقيات الموقعة مع عدة جهات حكومية وخاصة لتحقيق النتائج المنشودة بشأن العمالة.
كانت هذه تفاصيل خبر يحدث خلال شهرين... السعودية تبشر 27 ألف مواطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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