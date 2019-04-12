إحباط هجوم استهدف حاجزا ومقتل "مسلحيْن" شمال شرقي مصر

القاهرة/ الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الجمعة، إحباط هجوم استهدف حاجزا أمنيا ومقتل مسلحين اثنين، شمال شرقي البلاد.

جاء ذلك في بيان للداخلية، غداة الإعلان عن مقتل 17 مسلحا، إثر تبادل إطلاق النار، في موقعين أحدهما بمحافظة القليوبية (شمال) والآخر في العريش (شمال شرق).

وذكر البيان أن "قوات الأمن تمكنت من إحباط هجوم إرهابي استهدف كمين (حاجز) عيون موسى الأمني (شمال شرق)، ومقتل اثنين من المنفذين إثر تبادل إطلاق النيران معهم".

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وذكر البيان أن "العناصر الإرهابية حاولت في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة استهداف نقطة التفتيش الأمني بعيون موسى (..) وبادرت القوات بالتعامل على الفور مع العناصر الإرهابية وتبادل إطلاق النيران معهم".

وأضاف أن الحادث أسفر عن "مقتل اثنين من المنفذين، عثر بحوزة أحدهما على حزام ناسف كان معدًا لاستهداف قوة نقطة التفتيش".

والخميس، أعلنت الداخلية، في بيانين منفصلين، مقتل 6 "مسلحين" من حركة "حسم" التي تعتبرها السلطات "إرهابية" بمحافظة القليوبية، ومقتل 11 مسلحا آخرين في العريش، إثر تبادل النيران معهم.

يأتي ذلك عقب أيام، من مقتل 8 أشخاص بينهم 5 عناصر شرطة، وإصابة 27 آخرين الثلاثاء، جراء تفجيرين في مدينتي رفح والشيخ زويد (شمال سيناء)، أعلن تنظيم "ولاية سيناء" الإرهابي، مسؤوليته عن أحدهما.

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