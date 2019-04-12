ليبيا.. تظاهرات في ميدان الشهداء بطرابلس تنديدا بهجوم حفتر

وليد عبد الله / الخليج 365

توافد عشرات المتظاهرين إلى ميدان الشهداء وسط العاصمة الليبية طرابلس، الجمعة، تنديدا بالهجوم عليها من قبل قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي يقود الجيش في الشرق.

وبحسب مراسل الخليج 365، جاءت التظاهرة بدعوة من مؤسسات المجتمع المدني، تنديدا بهجوم قوات حفتر، ورفضا لإدخال العاصمة في حرب.

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وأحرق المتظاهرون علم فرنسا، على اعتبار أنها "تدعم حفتر"، كما رفعوا لافتات كتب عليها، "أوقفوا الحرب"، و"لا للانقلاب" و"لا لحكم العسكر"، وفق المصدر نفسه.

وفي 4 أبريل/ نيسان الجاري، أطلق حفتر عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس، في خطوة أثارت استنكارا دوليا واسعا.

وجاءت الخطوة قبيل انعقاد مؤتمر للحوار، كان مقررا الأحد والثلاثاء المقبلين، ضمن خريطة طريق أممية لمعالجة النزاع في البلد العربي الغني بالنفط، قبل أن يتم تأجيله لأجل غير مسمى.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.