مشاركة موقع المدربات السعوديات إعلاميا في معرض بوركت يدي 2 بمكة المكرمة

جدة

بعد ظهر الخميس 1440/8/6 تم افتتاح *مشروع بوركت يدي 2* بمقر غرفة مكة ورعاية مؤسسة الراجحي الخيرية وتنفيذ وإشراف لجنة التنمية بالشرائع وفد افتتح المعرض رئيس مجلس إدارة غرفة مكة بالإنابة أ.نايف الزايدي والأمين للغرفة أ.إبراهيم برديسي بحضور مدير فرع مؤسسة الراجحي م.تركي الحتيرشي والمدير التنفيذي بلجنة التنمية أ.محمد الثبيتي وعضو مجلس الإدارة أ.عادل قطب ومدير البرامج أ.يوسف المالكي.

وقد شارك موقع المدربات السعوديات إعلامياً ولوجستياً بهذا المشروع .

وقد أعربت المديرة التنفيذية للقسم النسائي بلجنة التنمية أ. غزيل الثبيتي عن شكرها و تقديرها للحاضرين والمشاركين من الأسر المنتجة البالغ عددهم 40 أسرة.