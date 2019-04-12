توقيف أجانب خططوا لأعمال إرهابية في #الجزائر

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلن الأمن الجزائري، اليوم الجمعة، توقيف مجموعة إرهابية مسلحة كانت “تخطط لاستهداف المواطنين، وتحاول استغلال التظاهرات لعملياتها، وتخطط لأعمال إجرامية بالتظاهرات”.

وأشار الأمن إلى أن “الخلية الإرهابية التي تم القبض عليها تضم أجانب”، ولديها “مخططات إرهابية تهدف لإذكاء التوترات”.

وشدد الأمن على أن “التظاهرات لا يمكن أن تتم على حساب حرية الحركة وسلامة المواطنين”.

وجاء في بيان “قامت مصالح الأمن إلى جانب أفراد الجيش بتوقيف مجموعة إرهابية مدججة بالأسلحة والذخيرة، والتي كانت تخطط للقيام بأعمال إجرامية ضد المواطنين، مستغلة الكثافة البشرية الناجمة عن التعبئة”.

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وأضاف البيان: “تم تحديد هوية أجانب، تم توقيفهم والكشف عن مخططاتهم، ممن جاءوا خصيصا لإذكاء التوترات ودفع الشباب للجوء إلى أنماط متطرفة في التعبير، قصد استغلال صورهم عبر وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي”.

في سياق متصل، أكد الأمن أن “العديد من المواطنين لا زالوا يشتكون من أوضاع الحركة المرورية والتنقل، بعد أن أدى التجمهر الدائم إلى غلق المسارات وأثّر سلبا على شروط حياتهم الطبيعية، كما أثّر على تجارتهم وسكينتهم وانشغالاتهم”.

وتابع: “إن منهاج العمل في مجال حفظ النظام العام، وعلى عكس ما يروجه البعض، سواء عن جهل أو عن قصد، ليس في جوهره قمعيا ولم يكن في يوم من الأيام موجها ضد المواطن. المظاهرات السلمية لا يمكنها أن تتم على حساب حرية الحركة وسلامة الأشخاص والممتلكات واستمرارية المرفق العام والمصلحة العامة للمواطن”.