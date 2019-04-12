استشهاد #طفل_فلسطيني برصاص جيش الاحتلال بـ #غزة

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صحيفة الخليج الالكترونية
استشهد طفل فلسطيني، وأصيب آخرون، برصاص وغاز جيش الاحتلال الإسرائيلي، أثناء قمعها متظاهرين سلميين، قرب السياج المفروض شرقي قطاع غزة، اليوم، ضمن فعاليات “مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار”.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن “الطفل ميسرة أبو شلوف (15 عامًا)، استشهد إثر إصابته برصاصة في البطن شرق جباليا، شمال قطاع غزة.
وبذلك ارتفع عدد شهداء مسيرات العودة في قطاع غزة إلى 272 شهيدًا فلسطينيًا خلال عام واحد، في وقت أصيب أكثر من 16 ألف آخرين.
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