شكرا لقرائتكم خبر عن «ضحية حفرة القار» في دومة الجندل يكشف تفاصيل الحادث والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الجوف:

تحدث الراعي السوداني الذي تم إنقاذه بعد سقوطه في “حفرة قار” بدومة الجندل التابعة لمنطقة الجوف، عن اللحظات العصيبة التي عاشها طوال 5 ساعات ظل غارقاً مع بعض أغنامه في حفرة القار، وكاد خلالها يفقد حياته.

وقال حمد الجيلي محمد أحمد، إنه يعمل في مزرعة في الجوف تقع بالقرب من منطقة حفريات، وأنه سقط في حفرة مليئة بالقار عند الساعة 8 صباحاً وعلقت معه 5 من الأغنام وظل يعاني لمدة 3 ساعات.

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وأضاف أنه لم يسمع استغاثته أحد، إلا أن أحد الأشخاص، سمع صوت استغاثته بعد مرور هذه المدة، واتصل بالدفاع المدني الذي أتى لإنقاذه لكنه كان قد أُغمي عليه بعد تعرضه للاختناق، وفقاً لـ”العربية”.

وكان مقطع فيديو وصور متداولة أظهرت المقيم السوداني، وهو غارق في حفرة، تركتها شركة كانت تعمل في المنطقة، فتحولت لمستنقع مليء بمادة القار.

وظهر خلال المقطع، جهود رجال الدفاع المدني لإخراجه من الحفرة، وكيف نال منهم التعب والإرهاق حتى تمكنوا من إخراجه بعد جهود مضنية استمرت لمدة 5 ساعات متواصلة.