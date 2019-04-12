شكرا لقرائتكم خبر عن وزير شؤون الخليج منتقداً نظام الملالي.. يدمر ولا يعمر والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
انتقد وزير الدولة لشؤون الخليج العربي، ثامر السبهان، سوء تصرف وسقطات نظام الملالي القابع على صدر الشعب الإيراني، وذلك في تغريدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الجمعة.
وأبدى السبهان تعاطفه مع الشعب الإيراني الذي أهدر نظام طهران ثرواته في دعم الميليشيات الإرهابية المُسلحة في دول عدة.
وقال وزير الدولة لشؤون الخليج العربي: «قلوبنا مع الشعب الإيراني المغلوب على أمره، فلو أن النظام في إيران استخدم ثروات إيران في بناء الداخل ورفاهية شعبه، بدلاً من استخدام تلك الأموال في الإرهاب والتدمير؛ لما احتاجوا لأي مساعدة من الخارج.. (أنظمة تُدمِّر ولا تُعمِّر)».
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