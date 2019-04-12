شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل: توظيف 27 ألف مواطن ومواطنة.. ولا تهاون بحق المرأة العاملة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد سليمان الراجحي، عن توظيف 27 ألف مواطن ومواطنة خلال شهرين.
وأوضح الراجحي، أن الوزارة بدأت تحقيق نتائج ملموسة من الاتفاقيات الموقعة مع عدة جهات حكومية وخاصة، وستستمر في متابعة كافة الاتفاقيات مع الجهات الشريكة لتحقق النتائج المنشودة.
وأضاف عبر «تويتر» اليوم الجمعة: “وجهت زملائي بعدم التهاون مع المنشآت المخالفة لأنظمة توظيف المرأة”.
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