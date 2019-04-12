شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط السعودية: رفع التعليق المؤقت للرحلات بين المملكة والسودان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية، اليوم الجمعة، رفع التعليق المؤقت لرحلاتها بين المملكة والسودان. وقالت الشركة إن الرحلات بين مطارات المملكة ومطارات السودان سيُستأنف تشغيلها، وذلك بعد قرار السلطات السودانية فتح الأجواء للملاحة الجوية. وأشارت إلى أن الرحلة رقم SV3453 المتجهة من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة إلى الخرطوم ستغادر في موعدها عند الساعة 10:00 مساء اليوم الجمعة.

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