الان تتابع فنان العرب يشدو بروائعه في افتتاح “جلسات السعودية” بالرياض والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365
دشن فنان العرب “محمد عبده” مساء أمس (الخميس) أولى “جلسات السعودية الرياض” التي تنظمها شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، وسط حضور وتفاعل جماهيري كبير في مركز الملك فهد الثقافي.
وتعتبر هذه الحفلة باكورة «جلسات السعودية الرياض» التي تأتي من تنظيم شركة روتانا للصوتيات والمرئيات على مدار ثلاثة أيام لأبرز المغنيين على الساحة العربية حيث تقام مساء اليوم الجمعة، ثاني الحفلات بحضور الفنان عبادي الجوهر والمطربة أصالة نصري، فيما تختتم يوم السبت بالمطربين أصيل أبوبكر وأنغام ومطرف المطرف.
يذكر أن حفلات فنان العرب في العاصمة الرياض دائماً ما تكون ذات حضور مختلف، على مستوى الحضور الجماهيري او قائمة الأغاني التي يحرص على اختيارها الفنان “محمد عبده” وهو ماكان متوقعاً حيث شهدت جلسات الرياض قائمة من أجمل الأغاني الوجدانية الخالدة، أبرزها: «غريب الدار، ياضايق الصدر، لو كلفتني المحبة، ليالي نجد».
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