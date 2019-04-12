إقلاع صاروخ "فالكون هافي" في أول رحلة تجارية له حاملا قمرًا سعوديًا

اسماء السيد - واشنطن: أجرت شركة سبايس اكس لصناعات الفضاء أول رحلة تجارية لصاروخها الثقيل "فالكون هافي" الذي وضع في المدار قمرًا اصطناعيًا سعوديًا.

وانطلق الصاروخ قد من مركز كنيدي للفضاء في فلوريدا حاملا القمر الصناعي عربسات، ليكون أول مهمة تجارية ينجزها، في خطوة مهمة للشركة المملوكة لرائد الأعمال الملياردير إيلون ماسك.

و"فالكون هافي" الذي يعادل طوله مبنى مكوناً من 23 طابقا سبق أن انطلق الصاروخ بسيارة ماسك الحمراء بلون الكرز من طراز "تسلا رودستار" إلى الفضاء، في أول رحلة تجريبية في 2018.

وقال جون انسبروكر المعلّق على عمليات الإطلاق لدى "سبايس اكس": "اتجه (فالكون هافي) للفضاء".

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وبعد ثلاث دقائق تقريباً، انفصل صاروخا دفع "فالكون هافي" عن جانبي الصاروخ الأساسي ليهبطا بالتزامن في محطة كيب كنافيرال الجوية، وسط هتافات صاخبة من مهندسي "سبايس اكس" في مقر الشركة في هاوثورن بولاية كاليفورنيا.

وبعد أن دفع الحمولة إلى الفضاء، عاد صاروخ الدفع الأوسط بعد عشر دقائق تقريباً في هبوط ناجح على ظهر سفينة مسيّرة تابعة لـ"سبايس اكس" على بعد 645 كيلومتراً من ساحل فلوريدا.

وقال ماسك على "تويتر" "هبطت الصواريخ (فالكون)"، معلناً عودة صواريخ الدفع الثلاثة جميعها لأول مرة، التي سيتم تجديدها لتحلق من جديد في مهمة أخرى لـ"فالكون هافي" هذا الصيف لحمل مجموعة من الأقمار الصناعية العسكرية والعلمية لحساب القوات الجوية.



