قد يبدو الأمر غريباً بعض الشيء, لكن لينكدإن تريد أن تضيف لمسة من المرح على أجواء منشوراتها وتفاعل المستخدمين فيمابينهم بدون أن تحولها إلى شبكة اجتماعية عادية، ومن هنا أطلقت ميزة التفاعلات مع المنشورات.
بالطبع لأن لينكدإن شبكة اجتماعية للمهنيين والأعمال والشركات، فقد اختارت تفاعلاتها لتناسبها، فهناك خمسة تفاعلات منها اثنتين من الشبكات الاجتماعية التقليدية كالإعجاب والحب، لكن هناك الاحتفال والفضولية والأفكار الجديدة، يمكن اختيار أي رد فعل منها على المنشورات بحسب موضوعها.
تقول الشبكة الاجتماعية أن اختيارها لهذه التفاعلات جاء نتيجة دراسة إحصائية للكلمات الأكثر استخداماً من قبل المستخدمين في تعليقاتهم على المنشورات. وحرصت على اختيار معاني مفهومة بنفس الطريقة في أي مكان حول العالم.
كما نلاحظ كلها ردود فعل إيجابية للحفاظ على بيئة التواصل بين المستخدمين المبنية على الاحترافية والمواضيع الجادة.
بدأت لينكدإن بإتاحة هذه الخاصية تدريجياً منذ اليوم وستتاح خلال الأشهر القادمة للجميع في كافة أنحاء العالم سواء عبر الويب أو تطبيق الموبايل.
التدوينة لينكدإن تطلق التفاعلات مع المنشورات أيضاً ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.