فصول السنة تزور الأردن خلال الأسبوع المقبل.. تفاصيل

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة قال موقع طقس العرب إن الخرائط الجوية الصادرة عن مُختلف النماذج العددية تشير إلى تأثر الحوض الشرقي للبحر الأبيض المُتوسط بِمنخفضات جوية خماسينية تجلب معها أجواء حارة ومُغبرة في عموم المناطق في الأردن وفلسطين، يتزامن ذلك مع تمركز مُنخفض جوي غرب الأراضي التركية، حيثُ من المُتوقع أن تكون الأجواء بداية الأسبوع القادم صيفية، ومع الإتجاه نحو مُنتصف الأسبوع تنخفض درجات الحرارة لِتصبح الأجواء ربيعية، لِتنخفض درجات الحرارة بشكلٍ ملموس بُعيد منتصف الأسبوع لِتكون الأجواء الشتوية هي السائدة في البلاد. وتاليا تفاصيل الحالة الجوية : الجمعة - السبت: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة وأجواء صيفية في عموم المناطق. يوم الجمعة ترتفع درجات الحرارة بشكلٍ ملموس لِتصبح أعلى من مُعدلاتها العامة، وتَسود أجواء لطيفة في جميع المناطق تكون مُناسبة لأي خطط عائلة، وتظهر سُحب مُتفرقة على إرتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة. يوم السبت: يطرأ إرتفاع ملموس على درجات الحرارة (أعلى درجة حرارة هذا الموسم)، وتَسود أجواء لطيفة في الجبال وحارة في المناطق المُنخفضة والأغوار، ويكون الطقس صافيًا بوجهٍ عام، وتكون الرياح جنوبية شرقية مُعتدلة السرعة ومُثيرة للغبار في العديد من المناطق خاصةً في ساعات الليل. الأحد - الإثنين: تتأثر البلاد بِمنخفض جوي خماسيني يتمركز غرب السواحل الفلسطينية، حرارة حول مُعدلاتها، وأجواء مُغبرة. يوم الأحد يطرأ إنخفاض ملموس على درجات الحرارة، لِتصبح حول إلى أعلى بقليل من مُعدلاتها العامة، وتسود أجواء ربيعية لطيفة في عموم المناطق، وتظهر السحب على ارتفاعات عالية، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا، وتكون الرياح شرقية مُعتدلة السرعة مع هبات قوية أحيانًا، وتكون الأجواء مُغبرة في العديد من المناطق. يوم الإثنين تنخفض درجات الحرارة بشكلٍ إضافي، لِتصبح درجات الحرارة أدنى من مُعدلاتها العامة بِقليل، وتسود أجواء مُعتدلة لطيفة في الجبال، وحارة نسبيًا في المناطق المُنخفضة، وتظهر السحب على إرتفاعات مُختلفة، كما تتهيأ الفرصة لِسقوط زخات محلية من الأمطار في بعض المناطق من البلاد، كما ومن المُتوقع مع ساعات المساء أن يزداد تركيز الغبار بشكل كبير في الأجواء. تحذير : من تدني مدى الرؤية الأفقية - ولِمرضى الجهاز التنفسي بِفعل إثارة الغبار والأتربة في الأجواء. الثلاثاء - الأربعاء: يتواصل انخفاض درجات الحرارة، ومن المُتوقع أن تتأثر البلاد بامتداد لِمنخفض جوي. يوم الثلاثاء يطرأ إنخفاض طفيف على درجات الحرارة، بحيث تُكون أدنى من مُعدلاتها العامة، وتسود أجواء باردة نسبيًا في المناطق الجبلية ولطيفة في باقي المناطق، وتظهر سحب مُتفرقة على إرتفاعات منخفضة، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا، كما تتهيأ الفرصة مع ساعات المساء لِسقوط زخات مُتفرقة من الأمطار على المناطق الشمالية من البلاد. يوم الأربعاء لا يطرأ تغيير كبير على درجات الحرارة، مع بقائها أدنى من مُعدلاتها العامة، وتسود أجواء باردة في المناطق الجبلية ولطيفة في باقي المناطق، وتظهر سحب مُتفرقة على إرتفاعات مُنخفضة، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى غائم، كما تتهيأ الفرصة خلال ساعات النهار لسقوط زخات من الأمطار على العديد من المناطق. مؤشرات استمرار الأجواء الباردة في جميع المناطق، وتأثر البلاد بِمنخفض جوي يوم الجمعة، بمشيئة الله. اقرأ أيضاً : مؤشرات على تأثر المملكة بمنخفض جوي خماسيني عميق قُبيل منتصف الشهر الجاري

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