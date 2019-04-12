السودان.. "الدعم السريع" تعلن عدم المشاركة في المجلس العسكري

وقال حميدتي في بيان: "أود أن أعلن لعامة الشعب السوداني أني كقائد لقوات الدعم السريع قد اعتذرت عن المشاركة في المجلس العسكري منذ يوم 2019/4/11 (الخميس)، وسوف نظل جزءا من القوات المسلحة، ونعمل لوحدة البلاد واحترام حقوق الإنسان وحماية الشعب السوداني".
وأضاف قائد الدعم السريع: "البلاد تمر بمرحلة دقيقة تاريخية وصعبة تحتاج منا لعمل مشترك تحت مظلة القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى كجهة قومية".
وكانت مصادر محلية كشفت مساء الخميس، أن المجلس العسكري الذي سيتم تشكيله، سيتكون من 12 شخصا من كبار المسؤولين الأمنيين.
وأوضحت المصادر أن المجلس سيتألف من 6 أشخاص من الجيش السوداني، وشخصين من الأمن، ومثلهما من الشرطة، ومثلهما من قوات الدعم السريع.
وفي وقت سابق الخميس، طالب حميدتي "قيادة تجمع المهنيين ورؤساء الأحزاب وقادة الشباب" إلى فتح باب الحوار والتفاوض للوصول إلى حلول ترضي الشعب السوداني، وتجنيب البلاد الانزلاق والفوضي.
وأتت تصريحات حميدتي بعد إعلان وزير الدفاع عوض بن عوف، الخميس، عزل الرئيس عمر البشير وتشكيل مجلس عسكري يقود البلاد خلال فترة انتقالية مدتها عامان.
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