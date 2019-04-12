تل أبيب تحذّر مواطنيها اليهود من السفر للأردن بهذا التوقيت

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة حذّر ما يسمى "مجلس الأمن القومي" لدى الاحتلال، اليهود من السفر إلى دول عديدة حول العالم من بينها الأردن ودول أخرى حول العالم، بمناسبة ما يسمى عيد الفصح اليهودي. وذكر مجلس الأمن القومي أنه "على الرغم من الهزيمة التي تكبدتها داعش في سوريا والعراق ، فإنها تواصل العمل في مناطق مختلفة ، إلى جانب منظمات أخرى تواصل التخطيط لشن هجمات مسلحة وتنفيذها". وقال المجلس كذلك، إنه الرغم من الانخفاض الكبير في نطاق الإرهاب في أوروبا، لا يزال تهديد "المقاتلين الأجانب" العائدين إلى بلدانهم أو من عناصر محلية قائمًا. اقرأ أيضاً : مبعوث ترمب للسلام: "صفقة القرن" ستحسن حياة الفلسطينيين! وتطرق التحذير إلى أن " إيران تواصل عملها من أجل إنشاء بنى تحتية لتنفيذ الهجمات ويعملون بشكل أساسي ضد" معارضي النظام "في أوروبا ، ووفقًا لذلك فإن احتمالية تنفيذ هجمات ضد أهداف يهودية في أوروبا". ولا يزال مجلس الأمن القومي، يُعرَّف معظم الدول العربية التي لا تربط تل أبيب بها علاقات بأنها دول معادية، ويعتبر الأردن وتركيا وفقًا للمجلس للدول التي يوجد بها تهديد ملموس وتوصية لليهود بالامتناع عن القيام بزيارات إلى هناك.

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