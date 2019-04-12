شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا الديمقراطية: سلمنا 200 داعشى إلى العراق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن قوات سوريا الديمقراطية سلمت 200 من عناصر داعش للعراق.
وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، الأسبوع الماضى، اعتقال عنصر بارز بتنظيم "داعش" الإرهابي، قاتل في سوريا وينتحل صفة ضابط استخبارات بمحافظة نينوى شمالي العراق.
وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - إن "مفارز استخبارات الجريمة المنظمة في نينوى، والعاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، ألقت القبض على أحد المطلوبين بقضايا إرهابية لانتمائه لعصابات داعش"، مشيرا إلى أن "الإرهابي قاتل في سوريا عام 2015 مع التنظيم، فضلا عن انتحاله لصفة ضابط استخبارات؛ لأخذ مبالغ مالية من ذوي الموقوفين متعهدا بالإفراج عن ذويهم".
كانت هذه تفاصيل خبر سوريا الديمقراطية: سلمنا 200 داعشى إلى العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.