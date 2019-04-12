شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا الديمقراطية: سلمنا 200 داعشى إلى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن قوات سوريا الديمقراطية سلمت 200 من عناصر داعش للعراق.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، الأسبوع الماضى، اعتقال عنصر بارز بتنظيم "داعش" الإرهابي، قاتل في سوريا وينتحل صفة ضابط استخبارات بمحافظة نينوى شمالي العراق.

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وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - إن "مفارز استخبارات الجريمة المنظمة في نينوى، والعاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، ألقت القبض على أحد المطلوبين بقضايا إرهابية لانتمائه لعصابات داعش"، مشيرا إلى أن "الإرهابي قاتل في سوريا عام 2015 مع التنظيم، فضلا عن انتحاله لصفة ضابط استخبارات؛ لأخذ مبالغ مالية من ذوي الموقوفين متعهدا بالإفراج عن ذويهم".