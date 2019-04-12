"بركان الغضب"... قوات المجلس الرئاسي تصدت لاقتحام في عين زارة وأسرت عددا من الجيش الوطني الليبي

وأشار عيسى في تصريحات خاصة لـ "راديو سبوتنيك"، إلى أن قوات المجلس الرئاسي تصدت بالأمس لمحاولة اقتحام مجموعة متسللة في منطقة عين زارة، وأوقعت عددا منهم في قبضتها.

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وأؤكد عيسى أن قوات حفتر تحقق انتصارات فيسبوكية، من خلال التقاط بعض الصور في مكان ما، وتشيع أنها حققت انتصارات في العاصمة طرابلس، وهذا غير حقيقي ونوع من الحرب النفسية.

ولفت عيسى إلى أن منطقة مطار طرابلس منطقة اشتباكات، ولم تسيطر عليها قوات حفتر، كما تقول هي.

وعن أوضاع المدنيين، قال عيسى إننا قلنا في مؤتمر صحفى، إن عدد الجرحى جراء القصف العشوائي بصواريخ غراد والقصف الجوي العشوائي لقوات حفتر وصل لحوالي خمسة آلاف عائلة، فضلا عن قصف مطار معتيقية وهو مطار مدنى ومحطات الكهرباء والمدارس والمؤسسات.

وعن الأمر العسكري بالقبض على فايز السراج، وعدد من أعضاء المجلس الرئاسي، قال رضا عيسى، إن ذلك نوع من الفكاهة وإيهام قواته أنه حقق نصرا وهميا بإصدار مذكرة بالقبض على السراج أو غيره.