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وأشار عيسى في تصريحات خاصة لـ "راديو سبوتنيك"، إلى أن قوات المجلس الرئاسي تصدت بالأمس لمحاولة اقتحام مجموعة متسللة في منطقة عين زارة، وأوقعت عددا منهم في قبضتها.
© AFP 2019 / MAHMUD TURKIA
ولفت عيسى إلى أن منطقة مطار طرابلس منطقة اشتباكات، ولم تسيطر عليها قوات حفتر، كما تقول هي.
وعن أوضاع المدنيين، قال عيسى إننا قلنا في مؤتمر صحفى، إن عدد الجرحى جراء القصف العشوائي بصواريخ غراد والقصف الجوي العشوائي لقوات حفتر وصل لحوالي خمسة آلاف عائلة، فضلا عن قصف مطار معتيقية وهو مطار مدنى ومحطات الكهرباء والمدارس والمؤسسات.
وعن الأمر العسكري بالقبض على فايز السراج، وعدد من أعضاء المجلس الرئاسي، قال رضا عيسى، إن ذلك نوع من الفكاهة وإيهام قواته أنه حقق نصرا وهميا بإصدار مذكرة بالقبض على السراج أو غيره.
كانت هذه تفاصيل خبر "بركان الغضب"... قوات المجلس الرئاسي تصدت لاقتحام في عين زارة وأسرت عددا من الجيش الوطني الليبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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