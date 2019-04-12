بعد عزل البشير بـ24 ساعة... السعودية تتخذ قرارا مهما بشأن السودان

وأعادت السعودية عمل خطوطها الجوية إلى السودان، بعد فتح الأخيرة الأجواء للملاحة الجوية، حسب صحيفة "الوطن السعودية".

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وأعلنت الخطوط السعودية في بيان، رفع التعليق المؤقت لرحلاتها بين السعودية والسودان، واستئناف تشغيلها.

وأشار البيان إلى أن الرحلة رقم SV3453 ستغادر من مطار الملك عبد العزیز الدولي بجدة إلى الخرطوم في موعدھا، الساعة 00:22 مساء اليوم الجمعة.

وكان القرار الرابع ضمن بيان المجلس العسكري الانتقالي في السودان هو "قفل الأجواء لمدة أربعة وعشرين ساعة والمداخل والمعابر في كل أنحاء السودان لحين إشعار آخر".