فلسطين.. قوات الاحتلال تقمع مسيرة #كفر_قدوم الأسبوعية وتصيب العشرات

صحيفة الخليج الالكترونية

قمعت اليوم قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية كفر قدوم، شرق محافظة قلقيلية، السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان، مما أدى لإصابة العشرات من الفلسطينيين بالاختناق.

وقال منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي : إن قوات الاحتلال هاجمت المسيرة بالرصاص المعدني المغلفة بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت، والرصاص الحي في الهواء، ما أدى لإصابة احد الشبان برصاصة معدنية في قدمه، والعشرات بالاختناق.