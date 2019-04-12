هزيل.. الحلقة الثالثة

صحيفة الخليج الإلكترونية

شعرت بنوع من الاستياء عندما وجدت نسبة من اكتشفوا تلك الثغرة الدرامية التي وضعتها في الحلقتين السابقتين هي 1.7% تقريباً من القراء الذين أرسلت لهم الحلقات بشكل مباشر، ما عدا تلك النسبة كانت مجاملات أشكر أصحابها على لطفهم و لكن الهدف من الكتابة عموماً هو أن تقرأ بصرف النظر عن هوية الكاتب ، الرسالة التي نشعر بالمسئولية تجاهها كأناس ، الكلمة ، الكلمة التي لا يهمنا من قائلها بقدر ما يهمنا ماذا تحمل من رسائل ، و على كل حال ، فلن أكشف تلك الثغرة الدرامية و سأجعلها معلقة كي لا أساهم في المزيد من الكسل المعرفي أو أن أقلل من شغف من سيتملكه حب الاستطلاع بعد هذا الكلام لمعرفة أين مكانها في محاولة لزراعة شيء من النهم لدى القراء .

علي العايد

…….

خارج مركز الشرطة

صديقي : أنا آسف يا صديقي .. لم أر اتصالاتك مبكراً .. أعذرني فقد غلب علي النوم

أنا : (لا أتكلم)

صديقي : ما بالك ؟ هل أنت غاضب مني ؟!

أنا : هاه !! …. لا لا .. لست غاضباً منك يا آران

آران : ماذا بك إذاً ؟

أنا : آران .. أين ذلك القلم الذي أعطيتك أياه البارحة ؟!

آران : في السيارة !!

أنا : هيا بنا

آران : إلى أين ؟

أنا : إلى سيارتك

…….

في سيارة آران .. أمسكت بالقلم و تفحصته جيداً و بالمقابل استغراب صديقي آران يتزايد … بدأت البحث داخل السيارة

آران : عم تبحث ؟

أنا : أريد ورقة .. ألا توجد لديك أية ورقة ؟؟

آران : بلى بلى (و فتح درج السيارة و أخرج لي مجموعة من الأوراق و قال : خذ أياً منها !!

بدأت بتمرير القلم على الورقة في محاولة لاستكشاف ما إذا كان يكتب و بالفعل بدأت برسم بعض الخطوط الغير منتظمة و بدأت بكتابة اسمي و اسم حبيبتي و اسم آران !! … و وقعت و قمت برسم النجوم و المكعبات الصغيرة .. القلم يكتب بشكل طبيعي جداً كأي قلم آخر !!!

آران : ماذا حل بك ؟؟!

أنا : ڤيكتور !!

آران : ڤيكتور ؟! .. من يكون ڤيكتور ؟!

أنا : إنه رجل كان معي ليلة البارحة في السجن و قد خرج قبلي !!

آران : و بعد ؟

أنا (ملتفتاً إلى آران) : إنه يعرف هذا القلم !!!

آران : أنا لا أفهم شيء مما تقول !

أنا : أوصلني إلى سيارتي

آران (في استغراب) : حسناً

…….

آران (يشد مثبتات الإطار الاحتياطي) : إنه أمر غريب يا صديقي … لا أجد له أي تفسير منطقي !!!

أنا (حاملاً الإطار الفارغ لأضعه داخل السيارة) : فعلاً .. لا يوجد تفسير منطقي لما حدث .. لو لم أتفحص بعد خروجه علبة السجائر التي أعطاني إيها لخلت أنني واهم بما حدث !!

آران (بعد أن فرغ من تركيب الإطار تماماً) : دعنا ننظر إلى الموضوع من زاوية أخرى

أنا : أية زاوية ؟

آران (بعد أن أطرق رأسه تردداً ثم رفعه) : لو قلت لك ستغضب

أنا : لا لا .. لن أغضب … أنا أحتاج إلى أي تفسير

آران : ألا يكون هذا الرجل ساحراً !!!

أنا (في حدة) : ماذا ؟!!! ساحر ؟! هذه فكرة ساذجة و متخلفة يا آران !!

آران : أرأيت ؟ قلت لك بأنك ستغضب

أنا (في غضب) : أنا لن أغضب يا صديقي إذا تحدثت معي بشكل منطقي و حاولت البحث عن أسباب يقبلها العقل البشري الذي يقول تحديداً : لو أن أوهامك فيها شيء من الصحة لما أجهدنا في تركيب هذا الإطار .. ڤيكتووووور !! ڤيكتووووووور !! من فضلك تعال .. ألا تستخدم سحرك لتساعدنا في أمور حياتنا كتغيير هذا الإطار في محاولة منك لتسهيل أمور الإنسانية ؟؟؟؟ أترى يا صديقي ؟! إنه لا يجيب .. بل انه لا يسمعنا .. لا تعد لمثل هذا الكلام يا آران !!!

آران (بعد أن تغيرت ملامحه إلى الاستياء) : لن أحاول أن أقحم نفسي في أمور لا يعود علي منها سوى التوبيخ !!

أنا : لا تغضب مني يا آران .. أنا آسف .. و لكن أنت تعلم جيداً أنني لا أصدق بهذه الأمور .

آران (بعد أن أخذ نفساً عميقاً) : حسناً .. بالنسبة لتحليله لشخصيتك يمكن أن نقول بأنه رجل يمتلك نظرة ثاقبة أو أنه محلل نفسي في كل الأحوال ليس في الأمر شيء خارق للعادة .. و لكن موضوع القلم هو ما يحيرني مثل ما يحيرك .. فأنت تتحدث عن شخص لا تربطك به أية صلة إضافةً إلى انتفاء ارتباطه بالحدث … و لكن انتظر لحظة !! أممممم …. قل لي .. ألم تره من قبل ؟ أقصد ألم يشهد حادثة القلم عندما كنت تحاور البائع المسن ؟ أو بمعنى آخر … ألم يكن داخل المحل أو واقفاً بالقرب منكما؟

أنا : لا لا .. أنا متأكد بأنني لم أره من قبل .. اضافة إلى أن متجر ذلك البائع المسن كان متجراً مكشوفاً … و لم يكن أحد غيري يقف أمامه .. كان هناك ماره و لكن تفاصيل الحوار لم يكن لها أن تكون متاحة !!! فضلاً على أن ڤيكتور كان يحاورني بثقة تدل على أنه يعرف الكثير عني … و أنه أراد أن يزيد حيرتي بأن ختم حديثه بموضوع القلم ..

آران : الموضوع يزداد تعقيداً يا صديقي … تعال الآن سنذهب إلى المقهى و نكمل حديثنا هناك

أنا : لا من فضلك … أنا أحتاج إلى الراحة … سأذهب الآن و سنلتقي لاحقاً بالتأكيد

آران (مصافحاً لي) : حسناً … سلام

أنا : سلام

…….

أمام منزل حبيبتي

طرقت الباب و ما لبثت أن فتحته لي

راشيل ( عانقتني بسرعة و في خوف) : أين كنت .. ظللت طوال الليل أتصل بك

أنا : أنا آسف يا عزيزتي .. لم يكن بوسعي أن أكلمك .. كنت في مركز الشرطة

راشيل (في وجل) : مركز الشرطة ؟؟؟

أنا : لا تقلقي .. لا تقلقي … الموضوع لم يتجاوز أنني كنت أسير دون وثائقي الرسمية و قد أحضرها لي اليوم آران و خرجت … أنا متعب جداً

راشيل : هيا هيا أدخل

دخلت إلى بيت راشيل و جلست بينما كانت هي تحضر لي القهوة و كنت خلال ذلك أروي لها ما حدث لي و بالمناسبة بيتها كان بيتاً صغيراً و جميل مليء بالأزهار التي تحب أن تعتني بها و في غاية التنظيم (على عكس بيتي الفوضوي تماماً الذي تملأه أعقاب السجائر) يتألف بيت راشيل من غرفة للجلوس بها مطبخ صغير و تقابلها غرفة نوم حمراء و جميلة شهدت و ما زالت تشهد على أجمل لحظات عشقنا .

راشيل (آتية لي بفنجان القهوة) : يا لغرابة ما تقوله

أنا (بعد أن أخذت منها الفنجان و ارتشفت منه رشفة) : شكراً … فعلاً هو أمر غريب و لا أجد له تفسير

راشيل : و لكن لماذا لم تفكر في أنه ثمة علاقة بين البائع المسن و ڤيكتور ؟!

أنا (بعد أن اعتدلت في جلستي و نظرت باهتمام) : أمممممم … و لكن لو فرضنا ذلك … فكيف لڤيكتور أن يدخل إلى السجن و أن يقول لي ما قاله ثم يخرج بهذه السهولة و كل ذلك في اليوم ذاته ؟! دعينا من كل هذه التساؤلات لو فرضنا صحة ما قلته فلماذا كل هذا ؟ لماذا يرتب بائع مسن مررت بمتجره صدفةً لأول مرة مع شخص آخر لا أعرفه كي يفعلوا ذلك ؟ ما الهدف ؟ أنا لا أعرفهم و هم كذلك ؟

لا لا الأمر أبعد ما يكون عن الواقعية

راشيل : و لكنه أكثر منطقيةً من كلام آران

أنا : أنت تتحدثين في أمر يتوافق مع المنطق من حيث امكانية الحدوث و لكن ليس من الطبيعي أن يحدث أمر كهذا لانتفاء المبررات المقنعة لكل هذه الأحداث … لالا … راشيل لقد ابتعدت كثيراً

نهضت راشيل و اقتربت مني و جلست بجانبي و اتكأت على كتفي بقوة كي تتناثر خصلات شعرها على وجهي ثم وضعت يدها على خدي و أمالت رأسها قليلاُ و قالت : أعتقد أننا لن نصل إلى تفسير لما حدث في القريب … و لكنني مشتاقة إليك … و لا أفكر الآن في شيء سوى أن أبقى بين يديك … حبيبي … أرجوك … لا أريد أي تفسيرات منطقية اليوم … لا أريد أن أفكر أبداً في غير هذه اللحظة

أنا : راشيل أرجوك … لا بد من تفسير لكل شيء …. لا يمكن أن تستمر الحياة دون مبررات لكل ما يحدث بها

راشيل (بعد أن أمسكت برقبتي من الخلف بكلتا يديها) : و لكنني أحببتك و لم أفكر يوماً من الأيام لماذا أحببتك و لم أبحث عن مبررات أو تفسير لما أشعر به تجاهك

أنا : كل شيء يا عزيزتي يخضع لتفسير منطقي … لابد من ذلك … لا يمكن أن تستمر الحياة على النحو الذي ترينه فقط … من فضلك إذا سمحتي لي أريد أن أذهب إلى السرير و أنام فأنا أشعر بالتعب

راشيل (تزداد اقتراباً و غنجاً و أنا أحاول الابتعاد) : النوم على هذا النحو له مخاطره .. أتدري لماذا ؟

أنا (محاولاً الابتعاد) : لماذا ؟

راشيل (تقترب أكثر) : لأنك ستنام و أنت ما تزال تحمل في داخلك كل ما حدث معك ليلة البارحة و أنا أريد أن أزيح عنك كل ذلك

أنا : لا لا يا عزيزتي لا تقلقي يمكنني أن … راشيل … راشيل من فضلك !! …………….. يتبع إن شاء الله

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بقلم

علي العايد

Twitter : @ali_alayed