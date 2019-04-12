صحيفة الخليج الالكترونية أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، توظيف ٢٧ ألف مواطن ومواطنة خلال شهرين. وقال الراجحي: “‏‫بدأنا -بتوفيق من الله- بتحقيق نتائج ملموسة من الاتفاقيات الموقعة مع عدة جهات حكومية وخاصة؛ حيث تم توظيف 27 ألف مواطن ومواطنة خلال شهرين”. Advertisements ‏وأضاف: “سنستمر بمتابعة كل الاتفاقيات مع الجهات الشريكة لتحقق النتائج المنشودة”. وقال: “‏وجهت زملائي بعدم التهاون مع المنشآت المخالفة لأنظمة توظيف المرأة”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر #العمل: توظيف ٢٧ ألف مواطن ومواطنة خلال شهرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.