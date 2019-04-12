شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السوري يقضي على عدد من إرهابيي جبهة النصرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قصفت وحدات الجيش السوري اليوم الجمعة مواقع وتجمعات التنظيمات الإرهابية وكبدتهم خسائر بالأفراد والعتاد بريف حماة الشمالي. Advertisements وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن وحدات الجيش نفذت رمايات مركزة بسلاحي الصواريخ والمدفعية على تجمعات وتحصينات إرهابيي تنظيم جبهة النصرة في أطراف بلدات الحويز وتل الصخر وكفرنبودة بريف حماة الشمالي، أسفرت عن القضاء على عدد من إرهابيي التنظيم التكفيري وتدمير منصات إطلاق قذائف وصواريخ وخطوط إمداد على أطراف هذه البلدات باتجاه ريف إدلب الجنوبي.

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