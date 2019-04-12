دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة خدمة Disney+ ستنطلق في 12 نوفمبر مع أعمال حصرية وبسعر 6.99$ شهريًا

أعلنت مجموعة استديوهات ديزني أخيرًا عن موعد إطلاق خدمتها القادمة لبث المحتوى المرئي Disney+ بتحديد 12 نوفمبر 2019 لإطلاقها – أي مع أواخر العام، وستحمل الخدمة في طياتها 25 مسلسلًا أصليًا قامت بإنتاجها للخدمة بجانب 10 أفلام أخرى ستظهر مع إطلاق الخدمة التي سيبلغ سعر اشتراكها 6.99$ شهريًا.

وقالت ديزني أن هذه الخدمة تمثل نقلة مختلفة لعمل الشركة لإيصال المحتوى التي تنتجه للمتابعين وجعلهم قادرين على الوصول إليه في أي وقت وبشكل سهل، وستكون هذه المناسبة فرصة كبيرة لجمع المحتوى من العلامات الترفيهية الكبيرة التي تمتلكها الشركة في مكان واحد.

وتعتبر ديزني صاحبة أكبر استديوهات إنتاج في العالم وقامت خلال العام الماضي بالاستحواذ على استديوهات فوكس، وتقدم محتوى غزير عبر علاماتها التجارية بشكل مستمر، فهي تمتلك الحق بصناعة أفلام مارفل للأبطال الخارقين وكذلك سلسلة حرب النجوم، وتمتلك أيضًا استديوهات بيكسار لأفلام الرسوم المتحركة 3D، بجانب مجموعة ناشيونال جيوغرافيك، فضلًا عن امتلاكها لجميع استديوهات وقنوات ديزني للأفلام والمسلسلات.

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وذكرت ديزني في إعلانها أن المشتركين سيتمكنون من الوصول لمحتوى متنوع من العلامات التي تمتلكها وسيكون مناسبًا لجميع الفئات العمرية، وهذا المحتوى يمكن الوصول إليه بكل سهولة عبر الهواتف والأجهزة اللوحية والتلفزيونات الذكية.

مع هذا الإعلان، فإن ديزني تبدو عازمة مع خدمتها Disney+ لكسب عدد كبير من الجمهور في وقت قصير، فالسعر الذي طرحته يمثل نصف ما تطلبه نتفليكس على سبيل المثال، كما أن التنوع الذي ستوفره سيساهم في ذلك وكل من يعرف أعمال ديزني سيعي قيمة الخدمة الجديدة.

التدوينة خدمة Disney+ ستنطلق في 12 نوفمبر مع أعمال حصرية وبسعر 6.99$ شهريًا ظهرت أولاً على عالم التقنية.