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الجيش اليمني يحبط هجوما لميليشيا الحوثي في محافظة تعز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحبطت قوات الجيش اليمني اليوم /الجمعة/ هجوما لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في محافظة تعز جنوبي غرب البلاد.

وأوضح الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) أن قوات الجيش تصدت لهجوم الميليشيا على منطقتي "الأكمة العليا" و"حذران" غربي محافظة تعز بعد مواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا وفرار عدد منهم.


يشار إلى أن ميليشيا الحوثي تحاول - من وقت لآخر - التقدم واستعادة مواقع خسرتها من قبل، إلا أن قوات الجيش اليمني تكبدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد مع كل محاولة.

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