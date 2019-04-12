شكرا لقرائتكم خبر عن دوي انفجارات وقتال في طرابلس والآلاف يفرون من منازلهم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترددت أصوات إطلاق النار والانفجارات وسط طرابلس في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة فيما تشتبك قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) مع قوات الحكومة المعترف بها دوليا حول المطار الدولي المهجور ومنطقة عين زارة.
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