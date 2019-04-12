شكرا لقرائتكم خبر عن دوي انفجارات وقتال في طرابلس والآلاف يفرون من منازلهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترددت أصوات إطلاق النار والانفجارات وسط طرابلس في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة فيما تشتبك قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) مع قوات الحكومة المعترف بها دوليا حول المطار الدولي المهجور ومنطقة عين زارة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دوي انفجارات وقتال في طرابلس والآلاف يفرون من منازلهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.